Фагот рассказал о важном празднике сына.

Известный украинский музыкант, фронтмен группы "ТНМК" Фагот, он же Олег Михайлюта, впервые за долгое время показал своего сына Никиту. Артист поздравил мальчика с важным праздником.

Сегодня, 19 августа, Никите исполнилось 14 лет. По случаю праздника Фагот в своем Instagram поделился кадром с мальчиком. Отец и сын предстали перед поклонниками в нежных объятиях. В подписи к снимку исполнитель оставил теплые слова для подростка.

"Сегодня уже 14 лет, как имел честь перерезать пуповину этому теперь уже огромному мужчине! Спасибо, что появился в моей жизни! Будь счастлив, сын! У тебя все получится! Взлетай, я поймаю!" - написал Михайлюта.

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В комментариях фанаты певца присоединились к поздравлениям и оставили много пожеланий для Никиты:

"Поздравляю с днем рождения замечательного сыночка! Пусть исполнятся все желания!"

"Будьте нам счастливы! Обнимаем"

"Мои поздравления! Счастливой судьбы сыну!"

Что известно о личной жизни Михайлюты

Олег уже более 10 лет в отношениях с известным дизайнером Ольгой Навроцкой. Однако пара до сих пор не заключила официальный брак и у них нет общих детей.

Никиту артисту родила журналистка Анастасия Будкина. Их отношения длились недолго. Фагот был инициатором расставания. Он сказал экс-избраннице, что не хочет быть с ней, когда она объявила о беременности. Фагот признал сына и принимает активное участие в его воспитании. Сейчас Никита вместе с матерью живет за границей, поэтому не часто видится с отцом.

Напомним, ранее Фагот впервые рассказал о брате-поклоннике СССР. Певец объяснил, почему не поддерживает связь с братом.

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