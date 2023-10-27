Он послал всех хейтеров на три буквы.

Солист украинской группы "Коррупция" Миша Крупин высказался после своего "пьяного" выступления в Одессе и сказал, что не будет завершать музыкальную карьеру после этого инцидента.

Он заявил, что благодарен тем, кто его поддержал. А вот тех, кто наоборот осудил артиста, он послал на три буквы.

"Я не завершаю карьеру, а наоборот продолжаю писать песни с новой силой и яростью. То что произошло, то произошло. Я извинился. Всем, кто меня поддержал в это время, - я очень-очень благодарен. Все, кто не поддержал, а осудил, - идите нах*й, святоши *бан*е", - написал Крупин в Instagram.

Видео дня

Он добавил, что сейчас занимается своим психологическим и физическим состоянием.

"Никто и ничто меня уже не остановит. Ждите новых песен и новых эпических концертов", - добавил артист.

Напомним, недавно Миша Крупин вышел на сцену в Одессе сильно пьяным и матерился. За такое поведение его захейтили в сети. После этого он вышел на связь с поклонниками и извинился.

Он сказал, что профессиональному музыканту нельзя выходить на сцену в таком состоянии. Крупин добавил, что ему очень стыдно. Поэтому он решил на время остановить концертную деятельность.

Вас также могут заинтересовать новости: