Его возлюбленная работает в театре.

Украинский актер Иван Жилюк, сыгравший в сериале "Новенька", "Лікарка за покликанням" и "Шлях", премьера которого состоится 5 декабря на канале ТЕТ, рассказал о личной жизни.

Знаменитость впервые признался, что находится в отношениях. По его словам, как-то к нему обратилась знакомая из театра за помощью. Она просила вывезти ее преподавателя с оккупированной территории.

Жилюк, конечно, помог, а потом начал больше общаться с этой девушкой. Впоследствии у них закрутился роман.

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"Мы начали общаться по поводу этого сначала, а дальше наше общение переросло в нечто большее. Она мне сразу понравилась, хотел произвести на нее впечатление, выглядеть рыцарем, поэтому немного преувеличивал истории об этих поездках. Видимо, это подействовало(смеется)" - сказал Жилюк в интервью УНИАН.

Кроме того, Иван рассказал, как вывозил преподавателя любимой из поселка Клавдиево-Тарасово Киевской области, который тогда был временно оккупирован россиянами.

"Связи с Владимиром не было, поэтому я начал искать, кто туда ездит, и вышел на одного парня по прозвищу Аксель. Он сказал, что есть коридор, что как-то договаривался с россиянами, и я упал ему на хвост. Представлял Акселя таким коренастым, героем-суперменом, а на встречу приехал совсем юный, худощавый 18-летний парень. С ним друг - такой себе панк в пирсинге, с длинными крашеными волосами", - делится Жилюк.

Актер хоть и переживал, действительно ли стоит доверять молодым ребятам, но у них был четкий план, поэтому он согласился.

"Я думал, что нам будет капец. Как можно положиться на таких пацанов? И мы рискнули. Этот Аксель имел четкий план, знал, как и где пересекать вражеские блокпосты. Его люди уже знали, узнавали машину с белыми флагами", - добавил Жилюк.

Напомним, ранее Синельников раскрыл сумму компенсации, которую получили его родители за разрушенный дом.

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