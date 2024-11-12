Он скептически пожелал им всего "наилучшего".

Популярный украинский певец Панас Буйный недавно всколыхнул сеть новостью о том, что пытался "сбежать" через границу. А сейчас он высказался относительно предателей Украины, таких как Ани Лорак, Таисия Повалий и другие.

В интервью УНИАН он сказал, что они продались России за кровавые рубли:

"Если рубль греет их душу больше, чем родная земля, и они продались дьяволу за кусок бумаги - то всего "доброго им"".

Также он рассказал, есть ли будущее в Украине у Потапа, который отсиживается за границей, и у Олега Винника, который в начале полномасштабного вторжения выехал в Германию якобы на лечение.

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"По моему мнению, их будущее закончилось в тот день, когда они пересекли навсегда нашу границу. Успеха им в жизни, но здесь вы нам не нужны. Как говорится, интернет помнит все", - добавил Буйный.

Панас Буйный - побег через границу

Певец Панас Буйный, который известен своими остроумными шутками и песнями, рассказал о тренировке на границе. Он попытался перелезть через колючий забор, заранее не уведомив работников ГПСУ.

"Я попытался убежать... Конечно, это шутка, ведь никогда не уступлю принципам совести и морали. Это моя страна, моя земля, где я буду жить всегда. Где бы ни был, все равно как это ни банально - здесь лучше всего", - говорит Буйный.

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