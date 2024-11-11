Удалось ли ему это - читайте в материале.

Певец Панас Буйный, который известен своими остроумными шутками и песнями, рассказал о тренировке на границе. Он попытался перелезть через колючий забор, заранее не уведомив работников ГПСУ.

Однако, убежать артисту не удалось, ведь добросовестный труд и охрана границы не позволит сделать этого нарушителям.

"Я попытался убежать... Конечно, это шутка, ведь никогда не уступлю принципам совести и морали. Это моя страна, моя земля, где я буду жить всегда. Где бы ни был, все равно как это ни банально - здесь лучше всего", - говорит Буйный.

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Он добавил, что прошел тренировку у пограничников отдела "Смильницы" 7 пограничного Карпатского отряда.

"Спасибо, что бережете государственную границу и добросовестный труд", - рассказал певец в Instagram.

Буйный также призвал соблюдать правила и не совершать неправомерных действий.

"Жить здесь лучше всего, цените и делайте все от себя возможное, чтобы приблизить победу, и не придется думать о побеге..." - резюмировал артист.

Напомним, известная украинская актриса Мила Сивацкая с мужем во время войны выехала за границу. Сивацкая пока не знает, как долго будет жить в Барселоне. Она планирует пожить в еще нескольких городах, а потом, возможно, вернется в родной Киев.

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