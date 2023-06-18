Артист считает, что тем известным людям, которые не поддержали Украину, нет оправданий.

Известный певец и лидер группы "Юркеш" Юрий Юрченко, служащий в Вооруженных Силах Украины, гневно высказался о звездах, которые бежали из нашей страны и стали предателями. Он негативно относится к тем артистам, которые уехали за границу во время войны.

"Они будут наказаны тем, что их страна не примет потом. Их ждет величайшее наказание, когда ты не можешь вернуться в свою страну. Я имею в виду и всех коллаборантов, которые выехали раньше, и себя никоим образом не проявили", - заявил Юрченко в комментарии для ТСН.

По словам артиста, уже сейчас предатели и беглецы пытаются "отбелить" репутацию. Однако их это не спасет, отметил Юрченко. Украинцам не стоит даже вспоминать о таких звездах, считает он.

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"Уже сейчас они молятся, просятся, собирают там какие-то деньги. Не нужны нам ваши деньги! Вы сделали максимально все для того, чтобы сюда пришел этот "русский мир" и теперь мы его расхлебываем, без вас! Я считаю, что они уже наказаны. О них не нужно думать. У нас есть столько прекрасных людей, побратимов, которым нужно помогать. А беглецы должны выйти за пределы внимания", - добавил Юрченко.

Он вспомнил о своих коллегах, которые не поддались страху и ушли на фронт. По словам Юрченко, именно такие артисты заслуживают уважения.

"Мы общаемся со всеми ребятами, которые встали на защиту Украины - Женя Галич, Сергей Гагарин, ТНМК. Меня лично берет гордость за то, что они поступили правильно. Но они и до войны были определены в своем поведении. Те, кто был "против шерсти", они сейчас попрятались", - отметил певец.

Кто такой Юра Юрченко

Лидер группы "Юркеш" Юрко Юрченко с первых дней полномасштабной войны РФ против Украины встал на защиту нашей страны. Раньше он записывал песни и активно выступал, сейчас же он не бросил любимое дело, однако не может постоянно гастролировать.

Летом прошлого года певец едва не погиб на фронте. Он рассказывал, что попал под вражеский обстрел. По мнению Юрченко, его и побратимов кто-то "сдал".

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