Михаил Ясинский оценил поступки певца.

Украинский продюсер Михаил Ясинский прокомментировал поступки известного певца Олега Кензова, который выступил с путинистами на одной сцене. Продюсер ответил, есть ли будущее у артиста в украинском шоу-бизнесе.

Как известно, во время полномасштабного вторжения в Украину Кензов находится за границей. Он неоднократно выступал с россиянами на одной сцене, а на собственных концертах исполняет русскоязычный репертуар. Ясинский отметил талант Олега, однако считает, что в украинской культуре ему не место.

"Я думаю, что у него судьба такая же, как и была, никакая. Я очень уважаю его талант, он очень прикольный чувак, он талантливый, безусловно, интересный", - отметил продюсер.

До этого о Кензове уже высказывался другой украинский продюсер Вадим Лисица. Он назвал исполнителя "тупым". По словам Ясинского, он согласен с таким мнением коллеги.

"Но, как сказал Вадик, немножко не хватает здравого смысла в решениях своих и действиях. У него много разных конфликтов, насколько мне известно. Он принимает решения, которые не имеют перспектив. Вообще он себя чувствует где-то за пределами любого шоу-бизнеса. Он живет сам по себе", - добавил Михаил.

Продюсер убежден, что нынешние поступки Олега неправильные и некорректные. Как объяснил Ясинский, решение Кензова несправедливы по отношению к украинцам, с которыми он раньше работал, и для которых выступал.

"Имеем, что имеем. Надо это понять. А простить или не простить - это уже выбор каждого в отдельности. Но это не имеет никаких перспектив. Эти люди как были нигде, так нигде и останутся", - отметил Михаил и подчеркнул, что певец не стал знаменитым, а потому и не получает много хейта в сети.

Что известно о Кензове

Кензов получил свою популярность после участия в проекте "Х-фактор". Среди его самых известных песен "По кайфу", "РакетаБамбаПетарда". После 24 февраля 2022 года он осудил кровавую войну в Украине и путинский режим, несмотря на то, что до этого он активно гастролировал по России. Более того, артист даже посвятил одну из своих песен экс-главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному.

В его творчестве возросло количество украиноязычных композиций, однако он и дальше писал треки на русском. В 2022 году Олег жил в Киеве, помогал военным, донатил на армию. Впоследствии стало известно, что исполнитель находится за границей. Позже его обвинили в побеге и заметили на одной сцене с российскими певцами.

Напомним, ранее Олег Кензов на концерте в Болгарии "отличился" российскими песнями.

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