Он исполнил старый трек Александра Серова и не только.

Певец Олег Кензов продолжает пропагандировать "русский мир". Недавно он прилетел в Болгарию, где дал очередной концерт. Во время выступления он исполнял песни на русском языке.

На концерте он исполнил такие песни как "Обстановка по кайфу", "Кольца дыма", "В заведение заходим" и другие.

Кроме того, он включил в свой репертуар песню "Я люблю тебя до слез", которую исполняет российский певец Александр Серов.

Все эти русские песни он совместил с хитами украинского музыканта Владимира Ивасюка и группы "Океан Эльзы". Стоит отметить, что сам артист ничего плохого не видит в том, чтобы пропагандировать российскую культуру.

К слову, Олег Кензов уже давно выехал из Украины. Свои соцсети он продолжает вести на языке страны-агрессора.

Напомним, ранее Олег Кензов показал роскошную жизнь за границей и тоже спел на русском. Он снял клип на острове во время большой войны в родной Украине. Его захейтили за выезд за границу.

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