Украинский продюсер Вадим Лисица высказался о певце Олеге Кензове, который продолжает петь песни на русском языке и выступать на одной сцене с путинистами.
Не секрет, что мужчины работали вместе до начала полномасштабного вторжения. Однако сейчас выходки скандального артиста Лисица не может понять.
"Я не знаю, что с ним. Он же дальше своего носа не видит ничего. И мы почему с ними разошлись? Потому что он думал, что я стану его продюсером и все засияет. Все засияло, да, но я извиняюсь, не досияло потому, что наркотики - это плохо, алкоголизм - это плохо, не выполнение своих обязанностей - это плохо. Я об этом ему прямым текстом начал говорить", - сказал Вадим в программе Муз_тренд.
Продюсер добавил, что Кезов хотел с ним подписать контракт, но сам даже не читал его пункты. Поэтому все завершилось так:
"Я ему говорил: "Мне твой контракт не нужен". Но он почти заставил меня подписать и оказалось, что он его даже и не читал. А там был такой контракт, что он, бедняга, на четвереньках стоял пять лет и не мог ничего сделать. Более того, прошло пять лет и он все равно не читал его, потому что там был пункт что, после пяти лет еще потом две недели он имеет возможность подать на расторжение. А он не подал, проходит две недели и один день, я ему звоню говорю: "Олег, привет! Еще пять лет". Понимаешь, настолько оно тупое? Поэтому я не знаю, что с ним происходит, просто тупой чувак".
К слову, Олег Кензов, который получил известность после участия в вокальном шоу "Х-фактор" и песни "Обстановка по кайфу", находится сейчас за границей. Он много раз попадал в скандалы из-за своих выходок и новых песен на русском языке во время войны. Однако все равно подчеркивает, что он украинский артист.
Напомним, ранее Олег Кензов показал свою роскошную жизнь за рубежом.