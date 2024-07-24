Ницо Уродливо рассекретил, где служит.

Украинский музыкант Ницо Потворно, он же Сергей Гусак, рассказал о своей мобилизации в ВСУ. Артист честно ответил, почему не пополнил ряды "Культурного десанта", где служит лидер группы "Фиолет" Сергей Мартынюк.

В интервью для издания "Суспільне Культура" певец отметил, что перед ним стоял выбор: служить врачом в полку "Азов", в медицинском центре Национальной гвардии на Киевщине или в "Культурном десанте".

Ницо Потворно прошел собеседования во всех подразделениях, однако он почти сразу отказался от последнего варианта. Причиной называет наличие у него медицинского образования.

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"Я везде прошел собеседования, меня везде брали. И вот на моменте третьего собеседования с "Культурным десантом" меня тоже там согласовали, у меня было, наверное, сутки или двое на размышления. Я думаю, что если бы я был без высшего медицинского образования или просто стрелком, то я бы, наверное, выбрал "Культурный десант", потому что мне есть что им предложить", - поделился музыкант.

Более того, у артиста есть опыт работы в медицинской сфере, поэтому его выбор пал на Нацгвардию. Теперь Ницо Потворно служит врачом офтальмологом в больнице. На его выбор также повлияло расположение клиники, которая находится в Ирпене.

"Поскольку я врач, у меня есть опыт, я учился миллион лет, меня немного совесть замучила, что вместо того, чтобы лечить людей, я пойду писать песни. Хотя так я бы сидел в офисе в центре с 10 по 19. Но я решил пи*д*чить в Ирпень на 8 утра на построение. И Ирпень все-таки ближе, чем Славянск", - добавил певец.

Решение артиста о мобилизации было добровольным. По его словам, он так решил, чтобы самостоятельно выбирать, где служить.

"Главное это сделать вовремя, потому что в бусике уже никто спрашивать вас не будет. К сожалению, такая жизнь", - подытожил Гусак.

К слову, Сергей создал музыкальный проект Ницо Потворно в 2019 году и с тех пор выпустил несколько альбомов и синглов. Среди них, в частности, "Цікаве життя", "Київ", "Коли тебе немає", "Вибач Наташа".

Напомним, ранее экс-лидер группы "Коррупция" Миша Крупин пополнил ряды ВСУ.

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