Мужчина поделился подробностями новой страницы своей жизни.

Украинский певец и лидер группы "Фиолет" Сергей Мартынюк, который в мае мобилизовался в ВСУ, впервые рассказал подробности своей службы.

По словам мужчины, он уже закончил обучение и пока выполняет небоевые задачи, но все равно важные.

"Друзья, никак не доходили руки написать, но уже как несколько недель я закончил учебку. Продолжаю службу с побратимами во Фронтовой студии "Культурный десант". Там, где могу быть на сегодняшний день максимально полезным со своими умениями. Прежде всего, организаторскими. Задачи не боевые, но - учитывая мои еще гражданские опыты поездок по фронтам и реабилитационным центрам - важные и актуальные", - написал Сергей в своем Instagram.

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Певец добавил, что из-за занятости на службе, он пока не планирует продолжать музыкальные и литературные дела. Однако написал, что открыт к предложениям по психологической и культурной поддержке украинских военных.

Что известно о Сергее Мартынюке

Сергей до своей мобилизации выступал не только в составе группы "Фиолет", а также участвовал в сайд-проектах Kolos & Brothers и "ТраТаТа". За время певческой карьеры выпустил несколько альбомов, самые известные из них "Нерводрами", "Lvivlive" и "Kamasutra".

Напомним, ранее лидер группы "Фиолет" рассказал, почему мобилизовался в ВСУ и как отреагировала жена на это решение.

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