Они вместе отметили его день рождения.

Украинская актриса и ведущая Даша Малахова, которая ранее вела кулинарное шоу, поздравила своего супруга Андрея с днем рождения и показала его новое фото.

В кадре мужчина позирует в джинсах и клетчатой рубашке с котом на руках.

"Сегодня на год старше стал самый скромный, добрый, сексуальный. Он пример тихой и эффективной деятельности, нежного влияния и любви, которая может вылечить даже таких, как я", - написала Даша в Instagram.

Видео дня

Она рассказала, что Сергей отметил свой день рождения в кругу друзей, принимая в подарок новых животных на ферму.

Также актриса поделилась, что в этот день ее супруг готовил плов и много работал.

Стоит отметить, что Даша Малахова и фитнес-тренер Сергей поженились в 2017 году. Торжество прошло во Львове. Ходят слухи, что именно Сергей стал причиной развода Малаховой со вторым супругом.

Интересно, что Сергей младше Даши на 10 лет. Ведущей сейчас 46 лет, а ему - 36.

Напомним, ранее певица Лама впервые показала мужа, младшего на 18 лет. Долгое время артистка скрывала личность своего возлюбленного.

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