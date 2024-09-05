Мария Бурмака рассказала о своем избраннике.

Известная украинская певица Мария Бурмака призналась, что состоит в отношениях. Артистка рассказала о новом избраннике и ответила, планируют ли они свадьбу.

Сейчас исполнительница тщательно скрывает любимого. У нее теплые и сильные чувства к мужчине, однако своей семьей она его не считает. Пара живет отдельно и пока не планирует заключать официальный брак. По словам Марии, у них свободные отношения, и она видит в этом много плюсов, в частности, в том, что у них нет бытовых ссор.

"Мы в свободных отношениях. Мы встречаемся, проводим время вместе, поэтому здесь никто ничего никому не должен. Человек этот мне очень дорог, мне приятно проводить с ним время, его шутки - смешные. Каких-то моментов, где есть конфликтные ситуации - их просто нет. Мне, кстати, это очень нравится", - поделилась знаменитость.

Бурмака призналась, что уже много лет знакома с избранниками. Еще 20 лет назад они пытались построить отношения, однако тогда они не сложились. Причиной стало то, что мужчина жил за границей.

"Мы уже встречались давно, 20 лет назад. Он жил в другой стране. Не могу сказать, что он вернулся в Украину, но какое-то время находится здесь", - подытожила артистка.

Напомним, ранее Мария Бурмака впервые рассказала об алкозависимости бывшего мужа.

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