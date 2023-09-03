Известная украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) во второй раз стала матерью. Вчера артистка показывала, как играет в теннис, а сегодня утром она поделилась радостной новостью - на свет появилась ее вторая дочь.
На своей странице в Instagram СолоХа уже показала первые фото ребеночка. Певица радуется и не скрывает своего счастья. Как она назвала дочь - пока остается загадкой.
В Stories СолоХа также рассказала, что она выступает исключительно за грудное вскармливание. Певица уже показала "перекус" своей новорожденной дочери. Маленький ребенок в розовой кофточке и светлой шапке мирно спал на руках у матери.
В комментариях фаны поздравили СолоХу с радостным событием. Они желают ей и маленькой доченьке счастья и мирного неба. Также комментаторы пишут:
- "Пусть везет тебе, кроха. Наши самые искренние поздравления! Обнимаем"
- "Поздравляю с рождением принцессы. Пусть судьба ее будет светлой и счастливой. Крепкого здоровья и сладких снов"
- "Поздравляю вас! Пусть растет здоровой и в мирной стране! Она такая красавица"
- "Боже, какое счастье! Я вас поздравляю, госпожа Солоха, крепкого здоровья вам и малышам"
- "Вы - невероятная. Счастья и здоровья всей вашей семье".
Кто такая певица СолоХа
Тереза Балашова скрывает информацию о своем муже и держала в секрете свой возраст. Впрочем, в 2022 году СолоХа все же призналась, что отпраздновала 35-летие. Вторая беременность далась певице нелегко. Она рассказывала, что пережила выкидыш. Впрочем, звезда не стала опускать руки и попыталась забеременеть еще раз.