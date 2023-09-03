СолоХа уже показала младенца в соцсетях.

Известная украинская певица СолоХа (Тереза Балашова) во второй раз стала матерью. Вчера артистка показывала, как играет в теннис, а сегодня утром она поделилась радостной новостью - на свет появилась ее вторая дочь.

На своей странице в Instagram СолоХа уже показала первые фото ребеночка. Певица радуется и не скрывает своего счастья. Как она назвала дочь - пока остается загадкой.

В Stories СолоХа также рассказала, что она выступает исключительно за грудное вскармливание. Певица уже показала "перекус" своей новорожденной дочери. Маленький ребенок в розовой кофточке и светлой шапке мирно спал на руках у матери.

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В комментариях фаны поздравили СолоХу с радостным событием. Они желают ей и маленькой доченьке счастья и мирного неба. Также комментаторы пишут:

"Пусть везет тебе, кроха. Наши самые искренние поздравления! Обнимаем"

"Поздравляю с рождением принцессы. Пусть судьба ее будет светлой и счастливой. Крепкого здоровья и сладких снов"

"Поздравляю вас! Пусть растет здоровой и в мирной стране! Она такая красавица"

"Боже, какое счастье! Я вас поздравляю, госпожа Солоха, крепкого здоровья вам и малышам"

"Вы - невероятная. Счастья и здоровья всей вашей семье".

Кто такая певица СолоХа

Тереза Балашова скрывает информацию о своем муже и держала в секрете свой возраст. Впрочем, в 2022 году СолоХа все же призналась, что отпраздновала 35-летие. Вторая беременность далась певице нелегко. Она рассказывала, что пережила выкидыш. Впрочем, звезда не стала опускать руки и попыталась забеременеть еще раз.

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