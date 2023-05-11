СолоХа поделилась с фанатами радостным известием.

Украинская певица СолоХа, настоящее имя которой - Тереза Балашова, сообщила поклонникам радостную новость - она ждет ребенка. Фанаты поздравили артистку с этим долгожданным состоянием.

Отметим, что беременность СолоХи действительно была долгожданной. В прошлом году они с супругом уже пытались завести ребенка, но на третьем месяце знаменитость его потеряла. Только спустя полгода после выкидыша артистка решилась рассказать об этом публике.

Сейчас Балашова очень счастлива. Она призналась, что долго скрывала свое интересное положение, потому что очень боялась повторения предыдущего опыта.

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"Я чувствую себя женщиной на миллион процентов. Я счастлива вопреки всему происходящему, потому что у меня особое положение. Я беременна, уже пятый месяц, и я очень долго это скрывала, потому что я очень боялась, и предыдущий опыт у меня был, к сожалению, не очень... хороший", - рассказала СолоХа.

Она также призналась, что ее очень мучил токсикоз. Относительно недавно ее состояние стабилизировалась.

"Для меня самый большой подарок – это здоровый ребенок, чтобы роды прошли легко, чтобы я выносила… Потому что первые три месяца были очень сложными, у меня был тяжелый токсикоз", - рассказала звезда.

Реакция соцсетей

"Поздравляем, Тереза! Какая радостная новость!"

"Пусть малыш и мама будут здоровы и счастливы!"

"Беременная конфетка!"

Ранее УНИАН писал, что певица СолоХа "накинулась" на Полякову и обвинила ее в плагиате.

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