Артистка рассказала, какие сейчас у нее отношения с любимым.

Популярная украинская певица MamaRika, она же Анастасия Кочетова, которая ранее рассказывала о сложном периоде в отношениях с любимым, призналась, что им удалось преодолеть кризис. Артистка поделилась, что изменилось в их браке с юмористом Сергеем Середой.

Не секрет, что длительное время пара переживала далеко не простой период во взаимоотношениях. Они столкнулись с недоразумениями, что также влияло на их маленького сына Давида, ведь он видел ссоры родителей. Однако супруги работали над отношениями и всячески пытались спасти брак.

Наконец, как призналась исполнительница в комментарии для "ЖВЛ Представляет", они смогли найти общий язык и сейчас счастливы в отношениях. MamaRika отметила, что над отношениями должны работать двое партнеров и, если есть чувства, то спасти брак возможно.

"Я уже сказала: "Сергеевич, я никуда не уйду, бывшей я не буду. Не дождешься!" У нас сейчас очень горячо, серьезно, просто невозможно по дому ходить. Можно отношениям дать и второй, и третий, и пятый, и десятый шанс, если вы умеете слышать друг друга, если вы общаетесь, если вы стараетесь и действительно вместе работаете над этим. И главное - если есть любовь. Если она действительно есть, поверьте, у вас все получится!" - подчеркнула звезда.

После преодоления кризисного периода MamaRika расскажет обо всем пережитом в новой песне. В ней она спела об их отношениях с Сергеем и пыталась передать, что никогда не хочет стать бывшей для своего мужа.

"Сама песня еще не дописана. Она называется "Бывшей" и о том, что я никогда не буду бывшей. Ведь мы прошли тяжелый период с Сергеем, и, мне кажется, каждая песня - она о том, что мы проживали за последний год. Я надеюсь, что мы этим запечатаем непростой период нашей жизни, этот наш кризис", - добавила знаменитость.

К слову, комик и певица находятся в браке четыре года, но в целом их отношения длятся более 10 лет. Супруги воспитывают 3-летнего сына Давида.

Напомним, ранее MamaRika и Сергей Середа отметили 10-ю годовщину отношений. Пара поделилась трогательным видео по случаю праздника.

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