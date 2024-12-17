Это очень милые моменты.

Украинская певица MamaRika и юморист Сергей Середа отмечают важную дату - 10-летие своих отношений. Пара, которая всегда излучает позитив и энергию, решила поделиться своей радостью с поклонниками, опубликовав трогательное видео в Instagram.

В ролике, который создала MamaRika, можно увидеть самые яркие моменты их совместной жизни: от первых встреч и романтических свиданий до свадьбы на берегу океана, рождения сына и его первых шагов.

Видео также содержит кадры из семейных путешествий, концертов и других важных событий, которые сопровождали пару в течение 10 лет. MamaRika и Сергей Середа не скрывают эмоций, делясь моментами радости, смеха и нежности.

"10 лет", - подписали видео влюбленные.

Реакция соцсетей:

"Как душевно!"

"Боже, первый кадр это просто поджог!"

"Класс, а вы еще такие молодые и уже 10 лет!"

"Я вам желаю прожить вместе много лет и чтобы все у вас было хорошо"

"Поздравляю, вы являетесь примером!"

"Поздравляю вас!"

"Поздравляю!"

"Вы такие красивые!"

"Будьте всегда такими влюбленными"

"Вдохновляете любить и беречь такие теплые моменты"

"Пусть показанная жизнь в таком теплом видео заставляет вас всегда быть зависимыми друг от друга"

MamaRika и Сергей Середа - одна из самых ярких и позитивных пар украинского шоу-бизнеса. Они не только талантливые артисты, но и замечательные родители и заботливые супруги, которые вдохновляют своих поклонников искренностью и любовью.

Напомним, MamaRika показала забавную реакцию малыша.

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