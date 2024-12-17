Украинская певица MamaRika и юморист Сергей Середа отмечают важную дату - 10-летие своих отношений. Пара, которая всегда излучает позитив и энергию, решила поделиться своей радостью с поклонниками, опубликовав трогательное видео в Instagram.
В ролике, который создала MamaRika, можно увидеть самые яркие моменты их совместной жизни: от первых встреч и романтических свиданий до свадьбы на берегу океана, рождения сына и его первых шагов.
Видео также содержит кадры из семейных путешествий, концертов и других важных событий, которые сопровождали пару в течение 10 лет. MamaRika и Сергей Середа не скрывают эмоций, делясь моментами радости, смеха и нежности.
"10 лет", - подписали видео влюбленные.
Реакция соцсетей:
- "Как душевно!"
"Боже, первый кадр это просто поджог!"
- "Класс, а вы еще такие молодые и уже 10 лет!"
- "Я вам желаю прожить вместе много лет и чтобы все у вас было хорошо"
- "Поздравляю, вы являетесь примером!"
- "Поздравляю вас!"
- "Поздравляю!"
- "Вы такие красивые!"
- "Будьте всегда такими влюбленными"
- "Вдохновляете любить и беречь такие теплые моменты"
- "Пусть показанная жизнь в таком теплом видео заставляет вас всегда быть зависимыми друг от друга"
MamaRika и Сергей Середа - одна из самых ярких и позитивных пар украинского шоу-бизнеса. Они не только талантливые артисты, но и замечательные родители и заботливые супруги, которые вдохновляют своих поклонников искренностью и любовью.
Напомним, MamaRika показала забавную реакцию малыша.