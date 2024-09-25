Девушка не может сдержать эмоций.

Украинская певица MamaRika, которая в апреле заявляла о кризисе в браке с мужем Сергеем Середой, призналась, как на их ссоры реагирует сын.

Она отметила, что 3-летний Давид часто становится свидетелем родительских споров. Артистка понимает, что это плохой пример, но не может справиться с эмоциями.

"Виню себя очень сильно, что я не умею вовремя заморозить эмоцию и перенести ее на тогда, когда ребенок будет в другом месте. Потому что меня, если несет, то я не могу это остановить. Меня разрывает. И Сергей такой же человек, он терпит и потом взрывается, а я прячусь. И, к сожалению, Давид это видел очень много раз. И доходит до того, что он кричит: "Пожалуйста, успокойтесь". Это иногда работает, потому что я тогда говорю: "Мы придурки, для чего мы это делаем?". А иногда не работает. И мы выходим в другую комнату, включаем ему мультики или еще что-то", - призналась MamaRika в интервью Маше Ефросининой.

Девушка знает, что они с мужем таким образом могут навредить психике сына. Однако певица призналась, что повторяет поведение собственных родителей, которые громко ссорились у нее на глазах. Теперь, по словам MamaRika, это ее детская травма, которую она до сих пор не может проработать.

К слову, MamaRika и Сергей Середа вместе 9 лет, из них в браке 4. Вместе они воспитывают общего сына Давида.

Напомним, недавно актриса Анна Саливанчук впервые назвала причину развода с нардепом после 8 лет брака.

Вас также могут заинтересовать новости: