Об этом артистка сообщила в своих социальных сетях.

Украинская певица Shadu сообщила подписчикам, что кардинально изменила образ. Помимо изменения цвета волос, она выбрала стрижку каре.

По ее словам, изменения существуют не только из-за жизненных ситуаций, но и из-за несовершенства работников сферы обслуживания.

"Новая я! Теперь каре и неоновый красный. Честно скажу, пока что к себе новой не привыкла, но мне стильно капец... Как вам? Будете любить меня такой?" - подписала пост Shadu.

Видео дня

Отметим, накануне артистке испортили волосы после окрашивания, поскольку мастер не смогла правильно подобрать уход. В результате звезда потеряла почти всю длину волос из-за неудачной процедуры.

"У меня отпала фактически вся длина моих натуральных волос, где-то 30 сантиметров. Все, что я отращивала три года, просто в один момент отпало. У меня нет слов. Я не могу смотреть на себя в зеркало. Я не хочу! Потому что я изуродованная, страшная, я два дня плачу, нормально не могу спать, постоянно смотрю свои фото "до"... Я себе отвратительна", - сказала ранее певица.

Чем известна Shadu

Shadu (Ксения Шадурская) - украинская певица и блогер, сонграйтер и режиссер. До начала сольного проекта работала режиссером на топовых телеканалах страны.

Напомним, ранее популярная украинская певица призналась в серьезной зависимости.

Вас также могут заинтересовать новости: