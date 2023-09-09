Звезда сходила в салон красоты и потеряла почти всю длину волос из-за неудачной процедуры.

Известная украинская певица Shadu (Ксения Шадурская) рассказала о том, что у нее "отвалилась" половина волос. Она едва сдерживала эмоции и показала, какой была ее прическа до и после похода в салон красоты.

"У меня отпала фактически вся длина моих натуральных волос, где-то 30 сантиметров. Все, что я отращивала три года, просто в один момент отпало. У меня нет слов. Я не могу смотреть на себя в зеркало. Я не хочу! Потому что я изуродована, страшная, я два дня плачу, нормально не могу спать, постоянно смотрю свои фото "до"... Я себе отвратительна, - призналась певица в Stories своего Instagram.

Как выглядели волосы Shadu до и после салона - фото

По словам Shadu, она постоянно пользовалась услугами одного салона красоты. Впрочем, в этот раз с ее волосами сделали что-то ужасное. При этом певица отметила, что она даже оплатила неудачные процедуры.

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"Все процедуры: окрашивание, наращивание и коллаген, я делала в одном салоне. Я никуда больше не ходила. Я доверяла людям, мастерам, как могла. А мне просто сожгли волосы. И я еще за это заплатила", - пожаловалась Shadu.

Будет ли певица требовать от салона или мастеров компенсацию - неизвестно. Кроме этого Shadu не рассказала, что именно ей делали с волосами и почему так случилось, что половина шевелюры просто "отвалилась".

Что известно о певице Shadu

Артистке 32 года, они родилась в Каменке Черкасской области, но детство и юность провела в Крыму. В 20 лет певица создала инди-группу Lollipop, а в 22 года стала режиссером талант-шоу.

Затем артистка работала на "Голосі країни" и "Танцях з зірками". В 2021 году певица начала сольный проект под псевдонимом Shadu. Недавно она призналась в серьезной зависимости.

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