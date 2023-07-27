Она уже долгое время "сидит" на антидепресссантах.

Украинская певица SHADU призналась, что уже больше года употребляет антидепрессанты. Без них девушка не может нормально жить.

Она рассказала, что не умеет справляться с тревожным эмоциональным состоянием, поэтому вынуждена "сидеть" на таблетках.

"Я совсем не умею справляться со стрессом. Меня ежеминутно преследует тревожность и негативные мысли..." - комментирует звезда.

Она добавила, что постоянный стресс разрушает ее жизнь - она практически не спит, не хочет ни с кем общаться, не может нормально работать.

Однако даже столь негативные мысли не сорвали премьеру ее альбома на топовом британском лейбле. Артистка презентовала сразу три англоязычных сингла. В нескольких песнях она удачно передала свое внутреннее состояние.

Чем известна SHADU

SHADU - украинская певица, выпустившая несколько хитов, среди которых "Супердівчата", BABYLON, Dancer и Somebody again.

В начале полномасштабного российского вторжения она посетила Молдову, где трогательно исполнила гимн Украины.

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