Ева Коршик поделилась подробностями болезненной истории.

Украинская блогерша Ева Коршик сообщила, что она была беременна, но ребенку не суждено было появиться на свет. У девушки произошел выкидыш.

На своем YouTube-канале Ева опубликовала видео, в котором рассказала историю, которая произошла с ней совсем недавно. По словам Коршик, которая состоит в браке с блогером Сергеем Гуцу, он же "001к", о своем новом статусе она узнала в июле этого года, когда приехала во Францию. Пара мечтала о пополнении в семье, поэтому эта беременность была желанной.

Когда Ева сделала тест на беременность и увидела на нем две полоски, то очень обрадовалась. Они с любимым планировали сообщить подписчикам радостную весть в ближайшее время. На 8-й неделе беременности Коршик сходила на УЗИ, и врачи запретили ей заниматься спортом и посоветовали больше отдыхать. Первый триместр был сложным для блогерши, она страдала от токсикоза, но на 14-й неделе он наконец закончился.

Супруги планировали гендер-пати, обсуждали, как сообщить о пополнении в семье и уже думали, где будут проходить роды в апреле следующего года. Однако 16 октября Еве медики сообщили, что беременность замерла:

У меня был прием у акушера-гинеколога. Я должна была просто проверить, как протекает беременность, но что-то пошло не так. Мне врач сказал, что не слышит сердцебиения. Я не ожидала. Это очень страшно. Я не верю.

После этого блогерше сделали операцию по удалению эмбриона. Ева до сих пор не может оправиться от пережитого. Она сосредоточилась на работе и семье, чтобы быстрее забыть пережитое.

Коршик также обратилась к другим женщинам, у которых были выкидыши. Она призвала их не отчаиваться и не терять надежду. Относительно себя звезда сети отметила, что через некоторое время снова попытается забеременеть, потому что мечтает стать мамой.

Напомним, ранее Анна Тринчер зажгла на свадьбе Евы Коршик и попала в скандал. Дело в том, что на праздник блогерша с мужем Сергеем пригласили россиян.

Вас также могут заинтересовать новости: