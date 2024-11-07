Вона едва взяла себя в руки.

Актриса Виктория Билан-Ращук, которая известна благодаря ролям в "Жёнах на тропе войны", "Голова", "Майор и магия" и других, впервые рассказала, как в 2016 году узнала о смерти мамы.

"20 июня 2016 года я играла спектакль в Харькове "№13" Рэя Куни, это комедия французская. А Володя (муж актрисы, - ред) именно этот спектакль в этот же день играл в театре Леси Украинки в Киеве. И вот, мы играем в один день один и тот же спектакль-комедию. И между первым и вторым актом в антракте мне сообщают, что умерла моя мама. Это для меня был такой удар", - призналась Виктория в интервью УНИАН.

По ее словам, она должна была сыграть еще второе действие, но сил веселить людей просто не было из-за личной трагедии.

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Однако она все же собралась с силами и довела дело до конца, как бы больно ей ни было.

"А там настолько смешной спектакль и сама пьеса, что зритель постоянно смеется. Там нет даже паузы для передышки. Мне кажется, что это была та самая большая жертва, которую я чувствовала тогда - собраться с силами и доиграть второе действие, зная, что мамы моей только что не стало. Я должна была играть, потому что профессия такая - мы не можем болеть или позволить себе плохо себя чувствовать", - добавила знаменитость.

Напомним, Виктория Билан-Ращук в интервью УНИАН рассказала о волонтерстве, муже на войне, почему мечтала жить в Киеве, съемки с россиянами и кого из них считала близким человеком, однако разочаровалась.

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