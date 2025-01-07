Наталья Бабенко ответила, какой вывод сделала о российских артистах.

Украинская актриса, звезда картин "Крепостная", "БожеВільні", "Пульс" Наталья Бабенко рассказала об общении с российскими актерами во время полномасштабного вторжения. Артистка вспомнила, как жители страны-агрессора "поддерживали" ее, после чего снова шли подпевать Путину.

Многих украинским актерам приходилось сотрудничать и сниматься в одних фильмах с россиянами и Бабенко не стала исключением. В интервью OBOZ.UA она рассказала, что в начале большой войны она получила сообщение от одного артиста, который потом оказался фанатом Путина.

Тогда он даже попросил прощения у украинки за зверства оккупантов. Правда, его взгляды быстро изменились. Мужчина поддержал кровавую политику Кремля и начал появляться на пропагандистских каналах. В то же время Бабенко поняла, что в России все перебежчики, которые подстраиваются под тех, кому выгодно.

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"Если говорить о реакции знакомых российских актеров на полномасштабное вторжение, то мне написал оттуда только один коллега. Мол, извини. Потом он еще те черные квадратики в соцсети выставлял. Кто-то говорил, что его за это загребли в полицию. Не знаю, насколько это правда, но прошло время и он уже выступал на их главном пропагандистском телеканале - пел оды власти. Сломали? Запугали? Не знаю. Просто для себя поняла, что все они перебежчики. Под кого надо, всегда прогнутся. С тех пор они мне не интересны. Самое важное, чтобы от нас наконец отцепились", - отметила Наталья.

По словам актрисы, с РФ у нее никогда не было друзей. Общение с россиянами ограничивалось только работой во время съемок. Наталья добавила, что у всех ее друзей проукраинская позиция и они стоят на стороне правды.

"Вы знаете, у меня никогда не было друзей среди них. Ну поработали - и все. Все мои друзья - люди с очень четкой проукраинской позицией. Как-то мы так сошлись, родные души. Знаю, что когда началась большая война, очень много чего повылазило, и некоторые из коллег вообще остались без своего окружения. Мне очень повезло с друзьями", - добавила Бабенко.

Напомним, ранее Наталья Бабенко ответила, готова ли пополнить ряды ВСУ. Звезда также объяснила, как относится к украинцам, которые до сих пор разговаривают на русском.

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