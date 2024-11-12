Актриса рассказала о своем идеале в мужчинах.

Известная украинская актриса, звезда сериалов "Однажды под Полтавой" и "Сваты" Анна Саливанчук приоткрыла завесу личной жизни. Знаменитость призналась, свободно ли ее сердце после развода с мужем.

По словам артистки, сейчас она не состоит в отношениях. Однако Саливанчук не расстраивается, что рядом с ней нет любимого человека, а наоборот говорит, что наслаждается этим периодом своей жизни.

"Я свободная и счастливая женщина", - коротко отметила Анна, отвечая на вопрос о том, занято ли ее сердце.

Также кинозвезда откровенно рассказала, какого мужчину мечтает видеть рядом с собой. Она указала, что главное для нее, чтобы будущий избранник был искренним и добрым, а также полюбил ее детей. Кроме того, не менее важным для Анны является позиция мужа. В частности, чтобы он находился в Украине во время войны и не разговаривал на языке страны-агрессора.

"Оттолкнуть в мужчине может только одно - если он говорит на русском языке. Хочется, чтобы он был искренний, чтобы он был здесь, в Украине, чтобы он никуда не убегал, был добрым и любил детей. Все, конечно, чего хочет каждая женщина", - поделилась актриса.

Саливанчук добавила, что после развода прошло еще не так много времени и она, вероятно, пока не готова к новым отношениям. Поэтому сейчас знаменитость сосредоточена на воспитании сыновей и своей карьере.

"Я еще просто влюбляюсь в своих двух маленьких мужчин, с которыми живу, это мои дети. Свиданий еще не было", - заверила артистка.

А вот вспоминать бывшего в разговоре с журналисткой звезда отказалась. Она говорит, что не хочет обсуждать тему развода и общения с экс-возлюбленным.

Как известно, Саливанчук 8 лет состояла в браке с депутатом и бывшим продюсером "Квартала 95" Александром Божковым. Пара сообщила о разводе в марте этого года, однако отношения они разорвали еще в мае 2023 года. Экс-супруги воспитывают двух сыновей Глеба и Никиту.

Напомним, ранее Анна Саливанчук рассказала врожденную особенность у 9-летнего сына.

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