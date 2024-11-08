Она впервые узнала о врожденной особенности мальчика.

Звезда сериалов "Однажды под Полтавой", "Свингеры" и других киноработ, украинская актриса Анна Саливанчук, рассказала о состоянии здоровья своих сыновей.

Она призналась, что впервые за долгое время решила повести детей на обследование щитовидной железы. И после проведения УЗИ у старшего сына Глеба обнаружили некоторые врожденные особенности, о которых актриса не знала.

"У меня шок! Почему-то девять лет я уже как мама и никто мне не говорил, что ребенку надо сделать УЗИ щитовидной железы. И случайно сказали: "А давай сделаем". Мы сделали и оказалось, что у Глеба нет левой части щитовидной железы от рождения. Это ничего страшного. Но теперь надо постоянно каждые полгода проверять щитовидную железу, сдавать кровь на все гормоны, справляется ли одна часть с гормональными изменениями ребенка", - рассказала Анна в своем Instagram.

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Саливанчук также поделилась результатами проверки состояния здоровья младшего сына Никиты. По ее словам, после того, как мальчик переболел скарлатиной, теперь нужны дополнительные консультации врачей.

"Тоже есть вопросы, тоже надо сдавать на гормоны и идти к эндокринологу. Поэтому, пожалуйста, не откладывайте на потом. Обязательно сделайте детям все анализы, потому что сейчас мы живем в таком неэкологическом мире, что надо проверяться".

Напомним, ранее актриса Анна Саливанчук рассказала о беде перед началом войны.

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