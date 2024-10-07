Наталка Карпа также назвала артистов, которыми восхищается.

Известная украинская певица Наталка Карпа высказалась об украинских артистах Потапе, Олеге Виннике и Иване Дорне, которые сбежали за границу во время полномасштабного вторжения. Исполнительница ответила, есть ли у них будущее в украинском шоу-бизнесе.

Во время интервью со Славой Деминым он перечислил Карпе имена звезд, которые за почти 3 года опорочили свою репутацию в украинском обществе. Среди таких он назвал вышеупомянутых артистов.

Как известно, Винник сейчас живет в Германии и почти не вспоминал о войне в Украине все это время, Потап поселился в Испании, а Дорн гастролирует по Азии и на родину возвращаться не планирует.

Ведущий спросил у исполнительницы: "Наталья, Потап, Олег Винник, Иван Дорн - у кого из этих артистов есть будущее в украинском шоу-бизнесе?". На что сначала Карпа рассмеялась, а потом категорично ответила, что у таких знаменитостей нет шансов на восстановление репутации в Украине.

"Ни у одного", - коротко отметила Наталка.

В то же время исполнительница назвала коллег, которыми восхищается, и убеждена, что у них большое будущее в украинском шоу-бизнесе. В частности, она выделила певцов Domiy, Максима Бородина и Fiinka.

В дополнение, Карпа указала, что за время полномасштабного вторжения украинская музыка и шоу-бизнес очень изменились. Причиной этому стало, по ее мнению, появление новых имен. Речь идет о молодых артистах, которые, как говорит Наталка, создают "новую классную музыку".

Напомним, ранее Олег Винник анонсировал новые концерты впервые после почти трехлетней паузы. Стало известно, где выступит певец.

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