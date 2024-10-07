Глава его фан-клуба тоже отреагировала на новость.

Певец Олег Винник, который в начале полномасштабного вторжения сбежал за границу и два года не появлялся в информационном пространстве, объявил о своем возвращении.

Выяснилось, что артист совсем скоро планирует выступить с концертами в нескольких европейских странах: в Германии, Австрии, Чехии и Польше. По словам команды Винника, уже началась продажа билетов.

"Артист удивит своих поклонников сенсационным возвращением на сцену! Сенсация года: в 2024 году Олег возвращается с грандиозным живым шоу - и это будут единственные европейские концерты этого года! Но самое лучшее: билеты сильно ограничены, поэтому спеши и обеспечь себе место на этом незабываемом событии. Не пропусти возможность увидеть, как Олег Винник с мощной энергией исполняет свои самые известные хиты и приводит своих поклонников в восторг", - говорится в анонсе.

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Интересно, что глава фан-клуба Олега - Валерия Барон - назвала это "новой эрой" в карьере певца и написала о предстоящих выступлениях исполнителя так:

"Начинается новая эпоха. Я невероятно рада этому совместному нашему с вами событию! Что-то великое приближается... С любовью ко всем вам! Будь рядом, когда музыка снова проникнет сквозь стены! Зарегистрируйся, чтобы не пропустить великое возвращение".

Планирует ли выступления Олег Винник в Украине - пока неизвестно.

К слову, в начале войны певец уехал в Германию. По его словам, причиной пересечения границы стали проблемы со здоровьем. Однако специфика его болезни не раскрывалась публично. Также Винник не высказывался относительно войны и долгое время не выходил на связь с поклонниками.

Напомним, ранее известный блогер заявил, что Олег Винник обанкротился.

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