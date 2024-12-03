Победители были выбраны в различных номинациях, в частности, лучшее музыкальное сотрудничество и лучшее новое имя поп-музыки.

В Киеве отгремела церемония вручения наград украинской музыкальной премии MUZVAR AWARDS 2024. Премия создана с целью популяризации новых украинских артистов и их творчества. На церемонии собрались певцы, в частности, Верка Сердючка, alyona alyona, Melovin, музыкальные критики и другие знаменитости, чтобы наградить триумфаторов этого года наградами.

Как пишет сообщает Telegram-канал "МУЗВАР", всего на премию было номинировано более 70 исполнителей. Вручение наград состоялось 2 декабря в киевском Дворце "Украина".

Организаторы премии отметили, что целью они ставили поддержать молодых певцов, которые только начинают свою звездную карьеру. Однако были среди триумфаторов и хорошо известные старожилы украинского шоубизнеса, в частности, Дмитрий Монатик и Верка Сердючка.

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Последняя получила особую награду, а Монатик стал единственным, кто получил сразу две победы. В частности, он победил в номинации "Лучший саунд", а также разделил награду "Лучший автор видеоконтента" с режиссером Таней Муиньо за клип на песню "А что?".

Правда, артист не появился на церемонии, как и молодая певица Klavdia Petrivna, которую признали лучшей в номинации "Новые имена поп-музыки".

Полный список триумфаторов MUZVAR AWARDS 2024:

Лучшие новые имена рок-музыки: ДК Энергетик

ДК Энергетик Лучшие новые имена альтернативной музыки: Phil It

Phil It Лучшие новые имена эстрады: Геля Зозуля

Геля Зозуля Лучший автор: Людмила Белоусова - "Попробуй купи меня"

Людмила Белоусова - "Попробуй купи меня" Лучшее творческое сотрудничество: alyona alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

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В дополнение, также было награждено специальными наградами трио "Золотые ключи", участниками которого были Нина Матвиенко, Валентина Ковальская, Мария Миколайчук. Они получили награду за вклад в развитие украинской музыки, как и Сердючка и музыкальный критик и журналист Игорь Панасов.

Напомним, ранее Apple Music выбрал лучшую певицу 2024 года. Эта артистка стала первой в истории, кого дважды наградили таким званием.

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