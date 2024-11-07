Известная актриса о российской среде в театре: 'Меня уволили, потому что я говорила 'Слава Украине!'

Билан-Ращук потеряла работу, но не прекратила бороться за все украинское.

До полномасштабного российского вторжения театр имени Леси Украинки назывался театром русской драмы. В нем работала актриса Виктория Билан-Ращук, которую впоследствии уволили из-за того, что она считала название театра абсурдом и смело об этом говорила.

"У меня всегда это вызывало возмущение, почему театр имени Леси Украинки является театром русской драмы. Считаю, что это абсурд. Это потому, что руководили театром не те, кто должен был бы. Да и не только театром, но и Министерством культуры. У власти были не те, кто должен был бы быть, ведь тогда был бывший регионал, депутат Киевского Совета из партии регионов - Михаил Резникович. Он отстаивал конечно все российское", - сказала Билан в интервью УНИАН.

Она добавила, что Резниковичу не нравилось то, что она была борцом за Украину и все украинское. Поэтому он попросил ее освободить место в театре.

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"В частности, из-за этого меня и уволили из театра, ему не нравилось, что я борец за Украину и за кулисами говорю "Слава Украине!", хожу в вышиванке. Соответственно, он меня вызвал и попросил освободить место, потому что ему такие люди в театре не нужны. Так я потеряла работу, но не оставляла мысли что-то изменить коренным образом в этом театре", - говорит актриса.

Сейчас она счастлива, что театр все же переименовали.

"С началом полномасштабного вторжения театр стал украинским. И я счастлива, что это наконец произошло, и Леся Украинка в конце концов спокойно выдохнула", - подытожила знаменитость.

Напомним, Виктория Билан-Ращук в интервью УНИАН рассказала о волонтерстве, муже на войне, почему мечтала жить в Киеве, съемки с россиянами и кого из них считала близким человеком, однако разочаровалась.

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