Украинская актриса Тала Калатай в интервью УНИАН рассказала, как решила вернуться к съемкам в сериалах, как они проходят в условиях войны, почему она более 20 лет мечтала о том, чтобы в Украине не было российских актеров, и как относится к украинизации.

В первые месяцы полномасштабного вторжения известная актриса и телеведущая Тала Калатай предполагала, что больше не выйдет в эфир. В сентябре 2022 года Калатай вернулась на телевидение в роли ведущей, однако работа в сериалах и кино все равно казалась ей чем-то невыполнимым.

Недавно Тала удивила зрителей неожиданным появлением в ленте "Одна семья. Свадьба", которую канал 2+2 снимал весной этого года. Это история двух украинских семей, которые несмотря на разногласия во взглядах, бесконечные споры, ссоры и конкуренцию пытаются примириться ради детей и будущего. Героиня Калатай - характерная, энергичная директор школы, которая помогает мужчине одержать победу на выборах в мэры.

О первых съемках во время большой войны, российских актерах в Украине, отношениях с детьми и собственном отношении к возрасту, Тала Калатай рассказала в интервью УНИАН.

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На телеканале 2+2 вышел четырехсерийный сериал "Одна семья". Какая ваша героиня?

Наталка - собирательный образ. Она больше всего любит своего ребенка, семью, город и то, что она делает. Наталка стремится, чтобы ее муж стал мэром, и ради победы готова даже хитрить. Свое мнение и позицию она всегда отстаивает очень предприимчиво, настойчиво, но искренне. Я видела таких женщин, которые все вывозили на своих плечах. Их характер сложился из-за непростых жизненных обстоятельств.

Откровенно скажу, очень люблю свою Наталку. Я думала, что еще долго не смогу проживать чью-то другую жизнь в кадре, но работа над этой историей дала мне силы.

Как проходили съемки во время войны?

Война накладывает отпечаток не только на съемки, но и на всю жизнь. Ты не можешь стопроцентно радоваться. Не можешь полностью чувствовать счастье, кайфовать от работы, хотя и отдаешь себя на площадке на все 100%. Но вместе с тем слышишь сирены, тревоги, снимаешь в истерзанном Ирпене, Гостомеле... и не можешь отсоединить от себя боль. Не можешь.

Помню, когда все встретились и наконец начали работать, мы были так счастливы. А потом смотришь на коллег и говоришь: "Как бы круто было все это чувствовать, лишь бы не боль, которую принесла война и проклятая русня. Если бы не коллеги, которые на фронте, если бы не девушки, любимые которых сейчас на передовой". Все, что ты делаешь сегодня, пронизывает сильную боль.

"Одна семья" - история двух семей, которые, несмотря на конфликты, пытаются примириться ради детей и будущего. Были ли у вас такие ситуации в реальной жизни?

В реальной жизни ты всегда идешь на компромиссы, особенно, если у тебя большая семья. А у меня, к счастью, очень большая семья. Я общаюсь и с моим бывшим мужем, и с его нынешней женой, и с моей первой свекровью. Ради комфорта каждого, главное, ради комфорта детей, мы время от времени идем на компромиссы и делаем это с удовольствием.

Удалось ли вам подружиться с коллегами на площадке? Как вам работалось вместе?

Работалось нам круто! Для многих актеров это был первый проект с начала полномасштабного вторжения, поэтому мы были рады друг другу и возможности вернуться на площадку. Мы действительно стали одной семьей.

Не секрет, что большинству наших актеров предлагали съемки в российских сериалах. Поступали ли такие предложения вам?

Нет. Я даже не представляю, какой сумасшедший осмелится мне это предложить.

Кстати, российские актеры также к нам часто ездили. Как вы думаете, есть ли у них шанс вернуться в Украину и сниматься здесь?

Думаю, что у российских актеров больше никогда не будет шанса сниматься в Украине. Я мечтала об этом в течение двадцати лет, пока работала в кино и на телевидении. Сейчас очень верю, что двери для россиян закрыты здесь навсегда.

Сейчас все сериалы, программы, различные шоу выходят в эфир исключительно на украинском языке. Как вы в целом относитесь к украинизации?

Мы должны говорить на украинском в публичном пространстве, в государственных учреждениях, детских садах, школах, на телевидении и на всех медиа-платформах. Я всегда старалась и сейчас говорю по-украински. Но я не люблю слово "принуждать".

Если заставлять, то у многих людей будет обратная реакция. Надо сделать так, чтобы в Украине было просто некомфортно говорить по-русски. Должно быть абсолютно украинизированное пространство. В любом случае это вопрос времени, потому что русификация, к сожалению, проводилась не одно столетие. Поэтому так быстро ситуацию не изменишь.

После окончания учебы в театральном институте Карпенко-Карого вы сразу начали работать на телевидении. В течение следующих 20 лет вы совмещали актерство и роль ведущей на топовых телеканалах. Приходилось ли когда-нибудь выбирать между актерством и ТВ?

Выбирать никогда не приходилось, получалось совмещать. К тому же не могу сказать, что была загружена актерскими работами. После того, как уволилась из театра "Свободная сцена", я сознательно не шла работать в стационарный театр. по многим причинам. Играла в антрепризах, сама управляла своим временем и мне было комфортно. Правда, когда начала работать одновременно в театре и на ТВ, кое-где в театре ко мне было пренебрежительное отношение. Однако это никогда не мешало мне сниматься, играть в спектаклях и быть телеведущей. Я научилась совмещать. Страшно не люблю делать выбор между этими делами моей жизни.

О какой роли мечтаете? Возможно, о роли детектива или роковой разлучницы…

Роковую разлучницу я играла в начале, когда была немного моложе (улыбается). А детектива я бы сыграла с удовольствием – это интересная идея.

Вообще трудно отвечать на подобные вопросы, потому что с возрастным стажем роль мечты меняется. Но я определенно мечтаю увидеть интересный проект, зажечь его и получить роль. Кстати, "Одна семья. Свадьба" был для меня именно таким сериалом. До этого я не думала о героине, как Наталка (потому что по сюжету она старше меня), но когда прочитала сценарий и сняла самопробы, то очень захотела, чтобы меня утвердили.

Кстати, кого из украинских актрис вы считаете своей конкуренткой?

Украинские актеры очень крутые, поэтому конкуренция действительно есть – и это классно! Это толчок делать лучше, возможность увидеть, где ты недотягиваешь, над чем тебе еще надо работать. Конкуренция мне нравится.

Возможно, я недостаточно амбициозный человек, спокойно отношусь к несостоявшимся событиям. Но когда получаю работу, то стараюсь выполнить ее на все 100% – и здесь я вне конкуренции.

Давайте немножко поговорим о ваших секретах. Поделитесь, как в 41 год вам удается выглядеть максимум на 30?

У меня нет бьюти-секретов, но постоянно есть маленькие дети. И как только они подрастают, рождаются еще меньшие. Я всегда молодая мама, не успеваю стареть даже ментально (улыбается).

Что касается физических моментов, начинаю утро с двиганки, потому что этого требует моя спина. Делаю массажи, маски, процедуры для лица. Раньше эти ритуалы не очень любила, но после 40 лет они стали обязательными. После съемок и эфиров всегда снимаю макияж. Никогда не крашусь вне работы, если не собираюсь на событие или праздник. Люблю много гулять на свежем воздухе.

Уверена, твой внешний вид-это то, что у тебя внутри. Поэтому я стараюсь, не держать зла на людей. Конечно, это не касается рашистов. За эти почти два года полномасштабной войны мы все постарели. И сейчас, как никогда, важно следить за своим ментальным здоровьем, за настроением. Я никогда не чувствую своего возраста и каждый свой день рождения встречаю с радостью. У меня взрослая старшая дочь, классный сын – мой друг, прикольная малышка Екатерине. И это круто! Сейчас я гостю у своей старшей дочери в Берлине, и ее соседи по общежитию говорят: "У Маши такая молодая мама! Как это?". Мне приятно (улыбается).