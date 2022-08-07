Ресторатор решила жить на две страны.

Соучредительница ресторанов Китайский, Японский, Тайский и Вьетнамский Приветы Даша Кацурина, которой приписывают роман с певцом Владимиром Дантесом, рассказал о своем решении переехать в другую страну. Ближайший год она будет жить на две страны, а ее дочь пойдет в школу за границей.

Подробностями Даша поделилась в своем Instagram-блоге.

"Месяц назад я решила жить следующий год на две страны. Польша и Украина. Почему Польша? Потому что самое удобное и ближайшее сообщение с Киевом. Я планирую каждый месяц быть в Украине. Потому что Саша идет в классную школу со своим товарищем, а еще потому что здесь будет жить моя близкая подруга. Потому что бюрократия европейская, но все гораздо быстрее, чем в Португалии или Германии. Это приятно, когда открытие базовой карты в банке занимает не два месяца, а всего час. Еще здесь очень много парков и есть натуральное вино", - написала Дарья.

Кацурина говорит, что решилась на это исключительно для того, чтобы создать своим детям безопасные условия во время полномасштабной войны в Украине.

"Это было очень тяжелое решение. И связано оно на 98% с безопасностью детей. Я никогда не желала эмигрировать. Все мои проекты продолжают работать в Украине. Я очень хочу домой, но сейчас я стараюсь находить плюсы и для себя. Это возможность для роста, повторяю я себе каждый день, когда тяжело", - добавила девушка.

Напомним, Дантес и Кацурина обратились к фанатам с важным заявлением.

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