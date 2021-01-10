Модель показала пикантное фото / instagram.com/veronicabielik
Польская 25-летняя фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в Instagram снимок с отдыха на море.
Читайте такжеДаша Астафьева засветила обнаженные соски
Девушка предстала в черном раздельном купальнике. При этом она повернулась к камере так, чтобы было видно ее сочные ягодицы.
Стоит отметить, что в соцсети за Вероникой следят три миллиона человек. В комментариях фанаты пишут о том, что им нравится тонкая талия Белик и круглая попа.
Модель показала пикантное фото / instagram.com/veronicabielik
Кто такая Вероника Белик:
- Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков
- Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом
- Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram