За Вероникой Белик следят три миллиона человек.

Польская 25-летняя фитнес-модель Вероника Белик опубликовала в Instagram снимок с отдыха на море.

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Девушка предстала в черном раздельном купальнике. При этом она повернулась к камере так, чтобы было видно ее сочные ягодицы.

Стоит отметить, что в соцсети за Вероникой следят три миллиона человек. В комментариях фанаты пишут о том, что им нравится тонкая талия Белик и круглая попа.

Кто такая Вероника Белик:

Аппетитные формы Белик - заслуга спорта, утверждает девушка. Но некоторые пользователи Instagram уверены, что Вероника использует фотошоп для улучшения снимков

Сначала на своей страничке Вероника делилась фото и видео с тренировок, мотивируя других девушек заняться спортом

Со временем профиль Вероники Белик обрел большую популярность, и с ней заключили контракты многие известные бренды, в том числе Guess и New Balance

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Автор: Диана Могилевич