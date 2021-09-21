Алеся Бацман показала фото с моря.

Супруга украинского телеведущего Дмитрия Гордона - Алеся Бацман - опубликовала в своем инста-блоге яркий летний снимок.

В кадре она позирует в черном раздельном купальнике, но видно только ее лицо и грудь. А из-за нее выглядывает и сам Дмитрий Гордон. Рядом с ними лежат их дочери, которых можно только "опознать" по волосам, так как лица на фото не видно.

"Лето, лучше вернись по-хорошему", - подписала кадр Бацман.

"Алеся, там за вами кто-то подсматривает", "Дмитрий походу колдует, чтобы лето вернулось", "Лысый лезет в кадр", "Классный кадр", - пишут поклонники.

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Дмитрий Гордон - украинский журналист, ведущий программы "В гостях у Дмитрия Гордона" и основатель одноименного издания.

Также Гордон является обладателем двух "Золотых кнопок YouTube" за превышающее миллион количество подписчиков на его YouTube-каналах "Дмитрий Гордон" и "В гостях у Гордона". Кроме того, он был депутатом Киевского городского совета в период с 2014 по 2016 года.

За свою журналистскую карьеру Гордон записал более 1000 интервью с известными политиками, артистами, поэтами, писателями, художниками, режиссёрами, общественными деятелями, спортсменами и т. д.

Известно, что у него было четыре жены. От первого брака у него есть 29-летний сын Ростислав, от второго брака - 26-летний сын Дмитрий, от третьего брака - 22-летняя дочь Елизавета и 20-летний сын Лев, от четвертого брака с Алесей Бацман - 9-летняя дочь Санта, 5-летняя дочь Алиса и 2-летняя дочь Лиана.

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Автор: Диана Могилевич