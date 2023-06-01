Они не смогли поделить территорию.

Украинский музыкант Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верки Сердючки, опубликовал юмористическое видео на своей странице в ТikTok.

Он снял ролик в метро во время поднятия на эскалаторе. В кадре Данилко стоит на ступеньке, а сзади пытается прорваться его сценическая мама Инна Белоконь.

Несмотря на то, что места было достаточно, чтобы пройти, она решила подвинуть Данилко. Ему это не понравилось, поэтому он толкнул ее.

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После этого Белоконь развернулась и ударила Данилко рюкзаком.

Поклонники с юмором восприняли ролик музыканта. В комментариях они написали:

"Типичные будни в метро"

"Все мы Верка Сердючка"

"Ну, как можно быть такими смешными даже с серьезными лицами?"

"Когда тебе под 50 лет, а мама все равно воспитывает"

"Мама не узнала доцю"

"Андрей немного спалился и засмеялся, но отыграли хорошо"

Напомним, у Андрея Данилко серьезные проблемы со здоровьем. Недавно он заболел ларингитом, из-за чего у него поднялась температура и исчез голос.

Артист тогда отменил свои концерты и занялся лечением. Недавно он все же вышел на сцену, где зажег с "мамой" и Алексеем Паниным.

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