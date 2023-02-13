У артиста был ларингит, из-за чего мог сорваться его концерт в Неаполе.

Украинский артист Андрей Данилко рассказал, что буквально перед концертом в неаполе он заболел ларингитом. Из-за этого у него пропал голос и была высокая температура.

Однако на помощь артисту пришел хороший врач, который быстро поставил его на ноги, благодаря чему он вместе со своей сценической мамой Инной Белоконь все же отыграл концерт и зарядил людей позитивной энергией.

"Этот концерт мог не состояться из-за ларингита, отсутствия голоса и температуры. Но благодаря вашей поддержке и замечательному врачу концерт стал одним из самых горячих. Спасибо Неаполю, спасибо украинцам, спасибо организаторам", - написал Данилко на своей странице в Instagram.

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Напомним, ранее Андрей Данилко заявил, что поедет в Москву и назвал причину.

"С моей критикой вторжения 2022 года это будет означать, что в 98 лет я вернусь в Москву и поеду искать могилу Путина", - сказал певец.

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