Девушка со слезами на глазах рассказала об инциденте.

Известная украинская блогерша с миллионной аудиторией Юлия Вербинец, она же Верба, сообщила, что совершила аварию. Девушка разбила авто своего жениха и показалась со слезами на глазах.

В своем Instagram звезда сети еле сдерживая слезы рассказала, что сегодня утром, 18 марта, она повредила машину своего избранника Константина, с которым она воспитывает дочь Розу. Пара, как известно, живет во Львове, в загородном доме.

Влюбленные решили утром поехать в магазин, чтобы приобрести продукты на завтрак, однако обычная поездка завершилась ДТП. Прямо в своем дворе Юлия въехала в авто жениха и повредила переднюю часть машины. Она заехала колесом в бампер авто Константина.

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К счастью, никто из них не пострадал. Однако на фоне этого у пары произошел конфликт. Ссора была настолько сильной, что Верба даже думала, что они могут разойтись. В соцсети девушка не показала последствия аварии, но поделилась, что очень расстроилась из-за инцидента.

"Я уже наплакалась утром, потому что хотела позавтракать, но хлеба не было дома. Надо было поехать за хлебом. Он (Константин - УНИАН) свою перепарковывает (машину - УНИАН), и я колесом заезжаю в его бампер. Он на меня начал кричать, а мне так стало не хорошо, что он на меня кричит, и расплакалась. Жаль, что я это сделала, потому что чужое испортила. Так поссорились мы, что уже чуть не разошлись", - поделилась блогерша.

Позже инфлюенсер вышла на связь и сообщила, что успокоилась после всего, что произошло. Она помирилась с любимым и отметила, что они оба попросили прощения друг у друга. А также девушка отметила, что больше не будет расстраиваться из-за материальных вещей.

Напомним, ранее Юлия Верба похудела на 26 килограммов после родов и рассказала, как ей это удалось. Таких результатов блогерша достигла за шесть месяцев.

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