Мальчик, который стал для модели первенцем, родился неделю назад.

Избранница 58-летнего известного французского актера и продюсера, звезды фильма "Двенадцать друзей Оушена" Венсана Касселя впервые показала их новорожденного сына, который появился на свет 7 января 2025 года. 27-летняя австралийская модель бразильского происхождения Нара Баптиста поделилась трогательными кадрами с малышом.

Первые фотографии мальчика, которого решили назвать Каэтано, девушка опубликовала в своем Instagram. На одном из снимков Нара показала, как она держится за крошечную ручку своего сына, которому исполнилась всего неделя. На втором кадре новорожденного можно разглядеть лучше. На черно-белом фото Баптиста кормит Каэтано грудным молоком и держит его на руках. Однако, похоже, пара пока не готова показывать лицо мальчика.

В подписи к фотографии избранница Касселя, которая моложе на 31 год, поблагодарила сына, что он именно ее выбрал своей мамой. Девушка поделилась, что сейчас ее переполняют эмоции, ведь она очень счастлива, что стала мамой.

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"Спасибо, сын, спасибо, что выбрал маму, эта любовь во мне не вмещается, а переполняет, плачу и плачу, и плачу. Но это чистая любовь! Ровно неделю, как ты родился", - написала модель.

К слову, Венсан начал отношения с Баптистой в 2023 году. Для модели их сын стал первенцем, а вот для актера - уже четвертым ребенком. У Касселя есть две дочери - Дева и Леони - от актрисы и модели Моники Беллуччи, с которой он состоял в браке почти 15 лет. Женившись на модели Тине Кунаки в 2018-м, у него родилась еще одна дочь Амазони, но супруги развелись в 2023-м.

Напомним, ранее дочь Венсана Касселя и Моники Беллуччи снялась для обложки глянца. Поклонники засыпали комплиментами девушку, сравнивая красоту Девы с красотой ее матери и отца.

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