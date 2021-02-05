Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя 16-летняя Дэва Кассель украсила обложку модного глянца.
Читайте такжеЭлегантность и стиль: Моника Беллуччи предстала в ярком образеФотографию Дэвы выложила у себя в Инстаграм ее звездная мама. Девушка украсила обложку номера французского издания Elle.
На обложке девушка позирует в черно-желтом наряде с распущенными волосами и легким макияжем.
"Еще одна обложка этой недели для моей Дэвы", - подписала снимок Беллуччи.
Поклонники засыпали комплиментами девушку, сравнивая красоту Дэвы с красотой ее матери и отца.
В октябре прошлого года Дэва Кассель впервые украсила обложку модного глянца.
Родители Девы Кассель
Родители Дэвы Кассель поженились в 1999 году. У пары родилось две дочери - Дэва (2004 года рождения) и Леони (2010 года рождения). Однако в августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе. Венсан Кассель вскоре объявил о помолвке, а затем и женитьбе на модели Тине Кунаки.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram