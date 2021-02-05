Дэва Кассель украсила обложку модного глянца.

Дочь актеров Моники Беллуччи и Венсана Касселя 16-летняя Дэва Кассель украсила обложку модного глянца.

Читайте такжеЭлегантность и стиль: Моника Беллуччи предстала в ярком образеФотографию Дэвы выложила у себя в Инстаграм ее звездная мама. Девушка украсила обложку номера французского издания Elle.

На обложке девушка позирует в черно-желтом наряде с распущенными волосами и легким макияжем.

"Еще одна обложка этой недели для моей Дэвы", - подписала снимок Беллуччи.

Поклонники засыпали комплиментами девушку, сравнивая красоту Дэвы с красотой ее матери и отца.

В октябре прошлого года Дэва Кассель впервые украсила обложку модного глянца.

Родители Девы Кассель

Родители Дэвы Кассель поженились в 1999 году. У пары родилось две дочери - Дэва (2004 года рождения) и Леони (2010 года рождения). Однако в августе 2013 года Белуччи и Кассель объявили о разводе. Венсан Кассель вскоре объявил о помолвке, а затем и женитьбе на модели Тине Кунаки.

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Автор: Ирина Погорелая