Это нужно было для роли.

Украинский режиссер Наталья Ворожбит рассказала, как Руслана Писанка для роли в фильме "Демоны" обрезала свои роскошные волосы. Чтобы никто ничего не узнал, Руслана приходила и вела эфиры программы "Твій день" на 1+1 в парике. Данной информацией Ворожбит поделилась в программе "Сніданок з 1+1".

"У меня героиня в кадре стрижет волосы. Персонаж на зло своему мужу стрижет свои волосы. И я Русе даже боялась это предложить, думала о парике, что мы будем делать... И она сама предложила подстричься в кадре. У нее роскошные волосы были!", - вспомнила Наталья Ворожбит.

Ведущий "Сніданок з 1+1" Егор Гордеев отметил, что коллеги Писанки об этом знали.

"Она звонила и говорила: "Я не знаю, как вам об этом сказать, но мне для роли очень нужно", - сказал Егор.

Напомним, муж Русланы Писанки вспомнил, как умерла его теща.

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