Прощание с Русланой Писанкой и ее мамой состоится 21 августа в Спасо-Преображенском соборе.

Супруг Русланы Писанки Игорь Исаков за день до церемонии прощания с его покойной женой посетил программу "Сніданок з 1+1". Там он вспомнил о том, какой Руся была в отношениях, как они вместе проводили время. Также он отметил, что 21 августа в Спасо-Преображенском соборе состоится прощание не только с ней, но и с ее мамой, которая тоже умерла от рака во время войны.

Исаков вспомнил, как после полномасштабного вторжения они вместе уезжали из Киева.

"Когда мы убегали от войны, моя теща уже была больная. У нее была четвертая стадия рака. Руся очень нервничала. Мы уезжали, потому что на блок-посту мне сказали, что колона (военных, - ред) сегодня должна будет идти через наше село. Спустя 10 минут я буквально закидывал в машину по очереди Руслану, потом Дину Васильевну, потом эту инвалидную коляску, ходунки, тарелочку холодца с холодильника в дорогу. Три дня мы добирались до западной Украины. Остановок было много, ночевали у друзей. По дороге мы решили, что Руслане нужно ехать за границу. Тем более с ее ногой, слабостью и нервами нужно ехать и лечиться. Перед поездкой дней за пять я в подвале снимал эти швы после перелома. И я понимал, что без квалифицированной помощи я не смогу дальше ее лечить", - вспомнил Игорь Исаков.

"Там была долгая история со всем. Но мы решили возвращаться домой. Можно сказать, что я ее и не довез домой, потому что она уже потеряла сознание в машине и не пришла в себя. Еще где-то дней пять-шесть она была дома и ушла…", - добавил муж Русланы Писанки.

Напомним, вдовец Писанки вернулся в Украину и показал трогательное фото.

Вас также могут заинтересовать новости: