Украина воссоединяет влюбленные сердца.

Украинский телеведущий, создатель тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников решился второй раз жениться. Война в украине не то, чтобы его не остановила, а даже мотивировала.

По его словам, он понял, что может не успеть сделать предложение возлюбленной. И, конечно, он решил не медлить, ведь влюбленные сердца способны преодолеть абсолютно все.

Синельников рассказал, что делал предложение своей девушке под обстрелами в Гостомеле.

"Я уже был готов к этому, просто искал какой-то момент, какую-то романтику. А однажды под обстрелами понял, что я могу просто не успеть это сделать и решил сделать предложение. У меня даже кольца не было, но, как оказалось, оно было и не нужно это обручальное кольцо. Получилось даже романтичнее. Ибо придумывать, бросать обручальное кольцо в бокал или что-то такое – это уже все делали, а вот так, под обстрелами, когда "Грады" летают - такого еще никто не делал", - признался Евгений "Зірковому шляху".

Отметим, Евгений воспитывает сына от первого брака, а у его возлюбленной также есть двое детей.

Напомним, ранее Синельникова с маленьким сыном взяли в заложники оккупанты. Позже им удалось выбраться из оккупированной Бучи, но его соседи погибли.

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