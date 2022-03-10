Сегодня телеведущий Антон Птушкин сообщил, что его друг и коллега, ведущий тревел-шоу "Орел и решка" Евгений Синельников таки выбрался из Бучи, которую оккупировали российские военные.
"Женя Синельников жив и эвакуировался сегодня вместе с семьей. Его соседи погибли", – написал Птушкин после того, как связался с Синельниковым.
Хотя сам Евгений пока еще не выходил на связь со своими подписчиками.
Напомним, ранее Алан Бадоев сообщил, что Женя Синельников вместе с 9-летним сыном попал в заложники к оккупантам.
Кто такой Евгений Синельников
Евгений Синельников - украинский телеведущий и режиссёр, более известный как режиссёр-постановщик и один из ведущих программы о путешествиях "Орёл и решка" на телеканалах "Интер" и "Пятница!". Ведущий передачи "Дома лучше" на YouTube.