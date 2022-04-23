На днях телеведущий побывал на Луганщине, которую регулярно обстреливают российские захватчики.

Украинский телеведущий Дмитрий Комаров побывал на Луганщине. В своем Instagram-блоге он показал воронки в жилых дворах города Северодонецка.

Журналист рассказал, что оккупанты не могут прорвать оборону ВСУ, поэтому "наваливают по жилым кварталам минами и градами" издалека.

"Минометные обстрелы беспрерывные. Война, где в ближнем бою они бессильны. Война на уничтожение жизни издалека. Арта валит туда, где нет никаких позиций – только дома, школы, детские сады, больницы. Их цель – максимальное поражение простых людей. Если они заметили машины и движение людей – полетели мины. Тут очень важен навык быстро распознавать свист подлетающей мины и за секунду падать лицом вниз", - рассказал Дмитрий Комаров на видео.

Телеведущий поделился, что привез для волонтеров и местных жителей гуманитарную помощь в виде питьевой воды, продуктов питания, медикаментов и прочих товаров первой необходимости.

Даже несмотря на такие интенсивные попытки прорвать линию обороны ВСУ, Дмитрий Комаров обратился к своим подписчикам и призвал верить в скорейшую победу над оккупантами.

"Да, тараканы лезут со всех сторон. Да, их много. Но они остаются тараканами – трусливыми созданиями, которые прячутся, если слышат шорох или если включить свет. И гадят, когда их не видят, втихаря, когда их много. Нужно просто запастись терпением и вытравить их", - резюмировал Дмитрий Комаров.

Напомним, ранее Комарову запретили посещать РФ до 2072 года. В ответ телеведущий потроллил РФ сказав, что "на пенсии будет шанс поснимать дикие племена в болотах Подмосковья".

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