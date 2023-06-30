Алла Костромичева поделилась нежным фото в своем блоге.

Украинская модель и ведущая шоу "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева стала мамой во второй раз. Радостным событием она поделилась у себя в блоге, обнародовав фото маленькой ножки.

Известно, что у Аллы родилась девочка. Модель назвала ее необычным и редким именем - Аврора.

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В комментариях Аллу поздравили с пополнением многие ее коллеги по шоу-бизнесу, среди которых Вера Брежнева, Ирина Сопонару, Ирина Монатик, Леся Никитюк, МамаРика и другие. Поклонники присоединились к поздравлениям:

Видео дня

"Поздравляем с невероятным счастьем!"

"Счастья маме и ребенку!"

"Надеюсь, роды были легкими! С рождением доченьки вас!"

Кто такая Алла Костромичева

Уроженка Севастополя. Имеет красный диплом университета по специальности "Медицинская электроника". С юных лет работала моделью. Сотрудничала с такими известными мировыми компаниями, как "Givenchy", "Why Not", "Christian Dior", "Bottega Veneta", "Balenciaga", "Calvin Klein", "Roberto Cavalli", "Valentino", "Dolce & Gabbana" и другими.

Была ведущей рейтингового украинского шоу "Супермодель по-украински" ("Топ-модель по-украински" с 2018 года, - ред).

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