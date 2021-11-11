Церемония росписи состоялась сегодня, 11 ноября.

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук восемь месяцев назад сыграла свадьбу на Мальдивах с бизнесменом из Казахстана Алмазом. При этом пара долгое время не могла решить в какой стране им официально расписаться - Украине или Швейцарии.

Так, сегодня стало известно, что официальная роспись таки состоялась в Киеве. Онуфрийчук в инста-сториз опубликовала кадр с церемонии, где предстала в роскошном белом платье с глубоким декольте и фате, а Алмаз - в черном костюме и белой рубашке.

"Сегодня тот важный день, к которому я готовилась последние несколько недель. Теперь официально жена Алмаза", – написала Иванна.

Ранее УНИАН сообщал, что муж-миллионер Алмаз сделал ведущей "Танцев со звездами" Иванне Онуфрийчук роскошный сюрприз.

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Автор: Диана Могилевич