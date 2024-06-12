Ведущая Маричка Падалко рассказала о сексе с мужем-военным: 'Это вообще не вариант'

Они не могут уединиться, когда дома есть дети.

Ведущая "1+1 Украина" Маричка Падалко откровенно рассказала об интимной жизни со своим супругом-военным Егором Соболевым. В комментарии СТБ она призналась, что ей сложно, когда муж возвращается с фронта, потому что ей нужно из сильной женщины стать более слабой.

При этом каждая встреча для нее - большая радость, потому что они скучают друг по другу. Кроме того, война, продолжила Падалко, усиливает и обостряет страсть в паре.

Поэтому, когда Соболев приезжает домой, они ищут возможность, чтобы насладиться временем друг с другом.

"Нам иногда приходиться садиться в машину, простите, и куда-то ехать. Мы живем в маленькой двухкомнатной квартире в Киеве и это вообще не вариант, когда дети дома", - отметила ведущая.

Падалко добавила, что после рождения троих детей у нее были определенные проблемы с некоторыми частями тела, поэтому над этим тоже пришлось поработать.

"Было определенным вызовом сделать грудь вновь сексуальной и эрогенной зоной, потому что у меня родилось трое детей подряд и когда что-то касается груди, это означает кормление в первую очередь", - отметила ведущая.

Напомним, ранее Маричка Падалко призналась, как ее и мужа изменила война.

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