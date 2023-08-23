Как оказалось, она неудачно покаталась с мужем на велосипедах.

Ведущая шоу "Сніданок з 1+1" Неля Шовкопляс рассказала, как неудачно покаталась на велосипеде. Как оказалось, знаменитость сломала руку и разбила лицо.

В эфире шоу она рассказала, что неправильно затормозила – пережала передние тормоза и прямо через руль, с горки, на большой скорости, упала руками и лицом на асфальт. Сразу после инцидента ведущая обратилась в больницу, где медики оказали первую помощь и наложили гипс.

"Огромной халатностью с моей стороны было ездить без шлема. Муж перед этим говорил мне надеть шлем, а мне хотелось красиво кататься на велосипеде. Ну, теперь я красивая с разбитым носом, губой, со сломанной рукой, с болящими ребрами, но с огромным жизненным опытом, который меня теперь на всю жизнь научит, что хотя бы шлем надо надевать. Возможно, руки он бы и не спас от удара рукой, но с лицом, пожалуй, было бы немного легче", - делится Шовкопляс.

Несмотря на травму, Неля Шовкопляс планирует присоединиться к спецпроекту телеканала "1+1 Украина" ко Дню Независимости - "Независимость. Храбрые сердца", 24 августа, с 6:30 до 11:00.

"Я очень положительно настроена и сама хочу на работу. Счесанную руку мы разбинтуем уже сегодня, а вот с правой рукой врачи точно не сказали сколько я должна быть в гипсе. Во вторник должны сделать контрольный снимок, и от этого дальше будем отталкиваться. Перелом закрытый, со смещением. Но при случае хочу поблагодарить всю бригаду травматологов нашей 8-й клинической больницы, куда я вчера поехала, сразу понимая, что это не ушиб, а все же перелом. Им огромный поклон и благодарность, потому что все сделали быстро", – говорит ведущая.

Напомним, ранее жена Мирошниченко впервые рассказала, как у нее нашли раковую опухоль.

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