К счастью, позже выяснилось, что врачи ошиблись.

Жена ведущего Тимура Мирошниченко рассказала, как в 20 лет пришла на плановый осмотр к недобросовестному врачу-гинекологу, который поставил ей страшный диагноз.

"В районной поликлинике мне сказали: "Как можно было так себя запустить? У вас уже раковая опухоль". Это сейчас я понимаю, что так диагнозы не ставятся. А тогда, в мои 20, этого было достаточно для травмы и размышлений на тему "Я умру или просто не смогу иметь детей?".

К счастью, новообразование было доброкачественным и легко удалилось. Однако с тех пор Инна чаще ходила на осмотры.

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"Но врачи мне все равно попадались очень странные ... "Вам срочно надо рожать, времени уже мало". А мне 22-23-24, я одна, работаю, в голове еще ветер... Это было 10-15 лет назад. К счастью, сейчас уровень медицинских услуг значительно вырос. Моя неготовность начала выталкивать из головы слова о времени. В результате я стала чайлдфри", - добавила Мирошниченко.

Когда она встретила Тимура, то поняла, что хочет детей. Тогда она впервые забеременела, однако эта беременность сорвалась. Через два месяца она снова забеременела, однако врачи говорили, что ей нельзя сейчас рожать, потому что должно пройти минимум полгода.

"Но у меня было совершенно ясное ощущение того, что этот ребенок родится здоровым. Он выбрал свое время и свои обстоятельства. Так появилась Мия", - говорит Инна.

Через 8 месяцев она узнала, что опять в положении. На этот раз у них родился мальчик Марко. Недавно пара усыновила мальчика, которого назвала Марселем. Теперь у них трое детей.

Как говорит Инна, она всегда понимала, что если не сможет сама родить, то это не значит, что она не сможет стать мамой. Так и укреплялось ее желание о усыновлении ребенка.

Напомним, ранее Инна Мирошниченко показала, как приемный сын "укладывает" себя спать.

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