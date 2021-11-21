Номер получился очень страстным и невероятно красивым.

В воскресенье состоялся 12 эфир шоу "Танцы со звездами". Вместе с фехтовальщицей Ольгой Харлан и хореографом Дмитрием Дикусаром на сцену вышла победительница одного из сезонов, "черная пантера" Санта Димопулос.

Тройка участников исполнила невероятно чувственный и страстный танец. Они предстали в образе вампиров, а в конце и вовсе полетали под куполом.

Читайте также"Рок-дива": Ани Лорак в латексе разожгла сеть"Я пришла помочь этой паре дойти до финала и победить в шоу. Дима давно участвует в проекте, но ни разу не побеждал. А Оля - боец, и будет идти до конца. Я привнесу в эту пару чуть больше огня и страсти. Оля достойна держать в руках кубок", - сказала Санта.

А вот Ольга Харлан хочет победить ради своего партнера Дмитрия Дикусара.

"Я хочу победить ради Димы. Он достоин сидеть в кресле судьи", - сказала Харлан.

Напомним, ранее Екатерину Кухар раскритиковали за сальсу в мини-платье.

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Автор: Диана Могилевич